Мелодрама «На крыльях счастья» 12 мая даст старт премьерной линейке «Dомашнего»

Четырехсерийная мелодрама Дмитрия Сорокина «На крыльях счастья» с Анной Левановой, Кристиной Веденеевой, Дмитрием Гудочкиным и Сергеем Иванюком 12 мая в 19:00 откроет на «Dомашнем» линейку премьер «Как долго я тебя искала.