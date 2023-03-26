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Вы знаете, что многие идеологи колонизации Марса в первую очередь хотят отправить туда женщин

Вы знаете, что многие идеологи колонизации Марса в первую очередь хотят отправить туда женщин

﻿﻿Сегодня у нас неожиданная тема - вроде бы и о путешествиях, но вроде бы что-то из области фантастики.

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