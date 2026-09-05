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Царьград

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Настроение не скрыть. Учёные из Петербурга создали нейросеть, которая распознаёт эмоции

Настроение не скрыть. Учёные из Петербурга создали нейросеть, которая распознаёт эмоции

Учёные из Санкт-Петербурга смогли создать такую нейросеть, которая может распознавать эмоции людей.Новую нейросеть, которая может уловить человеческие эмоции, разработали учёные в России.

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