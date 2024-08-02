Фото: коллаж Царьграда Умерший в СИЗО Котельников оказался связан с делом ещё одного генерала из команды Шойгу.
"Чистка" команды Шойгу: Дела арестованных генералов связала загадочная смерть
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Бакланов
Эти 300 - сыр в мышеловке. Заглотили, но сожрать не могут. На кону репутация мировой валюты - доллара.
Ответить
1 час.
николай николай
шАйгу браться надо в первую очередь , а так свидетелей уберут по-тихому . Потом шАйгу орденом очередным наградит он !
Ответить
1 час.
Аликан Михайлов
А Шойгу и его заместители-воры все Герои России! Пора и Шойгу прощупать! Ведь все гниет с головы!
Ответить
24 мин.
Свежие комментарии