"Чистка" команды Шойгу: Дела арестованных генералов связала загадочная смерть

Дмитрий Бакланов Эти 300 - сыр в мышеловке. Заглотили, но сожрать не могут. На кону репутация мировой валюты - доллара.

николай николай шАйгу браться надо в первую очередь , а так свидетелей уберут по-тихому . Потом шАйгу орденом очередным наградит он !