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"Чистка" команды Шойгу: Дела арестованных генералов связала загадочная смерть

"Чистка" команды Шойгу: Дела арестованных генералов связала загадочная смерть

Фото: коллаж Царьграда Умерший в СИЗО Котельников оказался связан с делом ещё одного генерала из команды Шойгу.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Эти 300 - сыр в мышеловке. Заглотили, но сожрать не могут. На кону репутация мировой валюты - доллара.
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1 час.
николай николай
шАйгу браться надо в первую очередь , а так свидетелей уберут по-тихому . Потом шАйгу орденом  очередным наградит он !
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1 час.
Аликан Михайлов
А Шойгу и его заместители-воры все Герои России! Пора и Шойгу прощупать! Ведь все гниет с головы!
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24 мин.

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