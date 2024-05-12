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Царьград

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Почему именно Белоусов? "Путин просто так не назначает людей": Новый министр обороны России - о сильных сторонах говорит Михайлов

Почему именно Белоусов? "Путин просто так не назначает людей": Новый министр обороны России - о сильных сторонах говорит Михайлов

По мнению военного эксперта Евгения Михайлова, после смены главной фигуры в силовом блоке расклад в последнем особо не поменялся.

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Комментарии
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NN
No Name
А Шойгу на новой должности???? Развал всего, где он
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16 час.
ЛМ
Людмила Медведева
Шойгу это второй Чубайс
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10 час.

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