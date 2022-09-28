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ЦСКА - «Сочи»: ВАР Левников не увидел фол, не назначен пенальти

ЦСКА - «Сочи»: ВАР Левников не увидел фол, не назначен пенальти

На 16-й минуте матча 3-го тура пути РПЛ Кубка России ЦСКА - «Сочи» ошибся арбитр Алексей Сухой, который не наказал 11-метровым ударом Артема Мещанинова за фол на армейце Иване Облякове.

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