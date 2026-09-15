Собянин: колледжи Москвы перейдут на электронные студенческие билеты

В московских колледжах предусмотрено введение электронного студенческого билета. Сергей Собянин отметил, что цифровой документ станет равнозначным бумажному, однако традиционный вариант сохранят.
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