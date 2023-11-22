Премьер-министр Испании Педро Санчес может объявить о признании Палестины

По информации El confidencial, переизбранный премьер-министр Испании Педро Санчес отправится в четверг в Израиль и на палестинские территории, где планирует объявить о намерении признать Государство Палестина.
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