Брянская область отразила массированный налёт дронов

Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 629 беспилотников самолётного типа за ночь. В числе регионов, подвергшихся атаке, Брянская, Белгородская, Курская области и другие субъекты страны, а также Крым и акватории Азовского и Чёрного морей.
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