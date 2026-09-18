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Новости Брянска

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Брянская область отразила массированный налёт дронов

Брянская область отразила массированный налёт дронов

Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 629 беспилотников самолётного типа за ночь. В числе регионов, подвергшихся атаке, Брянская, Белгородская, Курская области и другие субъекты страны, а также Крым и акватории Азовского и Чёрного морей.

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