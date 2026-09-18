Брянская область отразила массированный налёт дронов

Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении 629 беспилотников самолётного типа за ночь. В числе регионов, подвергшихся атаке, Брянская, Белгородская, Курская области и другие субъекты страны, а также Крым и акватории Азовского и Чёрного морей.