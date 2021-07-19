Не только о футболе

827 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • optima22
    Спорт сейчас это игра кошельков.Овечкин продлился...
  • сергей озеров
    За Таймазову обидно,с характером девчушка, в полуфинале Мадина отличным приемов прокатила японку всей спиной по татам...Овечкин продлился...
  • сергей озеров
    ой,правда рада?) ...спасибо!Овечкин продлился...

«Спартак» с Кубком Париматч Премьер, списки защищенных перед драфтом «Сиэтла», Хэмилтон выбил Ферстаппена и взял Сильверстоун, слухи про Черчесова и ЦСКА и другие новости утра

«Спартак» с Кубком Париматч Премьер, списки защищенных перед драфтом «Сиэтла», Хэмилтон выбил Ферстаппена и взял Сильверстоун, слухи про Черчесова и ЦСКА и другие новости утра

Доброе утро! Начинаем новую неделю. Неделю, в которую стартует новый сезон РПЛ. Кайф? Кайф! Ловите скорее наш бомбический дайджест ;) 1.

Вернуться к статье
804
Обсудить
Лена Мисько
Призер чемпионатов мира по плаванию Вероника Андрусенко в интервью РИА Новости заявила, что «важно, что моя страна, мои близкие, знакомые, друзья поддержали меня. Это значит, что вся моя спортивная карьера идет не зря, что мы как большая страна друг за друга горой. Девчонки из команды успокаивали, говорили, что все будет нормально, что я поеду с ними на Олимпиаду и будем вместе стартовать. Теперь так и будет».
Лена Мисько
Сборная США обыграла команду Испании в последнем товарищеском матче перед ОИ 🇺🇸✌️ Статистика и видео по ссылке: https://www.sports.ru/basketball/1099251989-tovarishheskij-match-sbornaya-ssha-primet-v-las-vegase-ispaniyu.html?utm_source=telegram&utm_medium=nba
Лена Мисько
Маттео Берреттини пропустит летние Олимпийские игры в Токио-2020 25-летний теннисист получил мышечную травму и снялся с турнира в Японии. Восстановление займет около 15 дней. В результате сборная Италии лишится одного места на Играх. Еще два дня назад национальная команда могла дозаявить Джанлуку Магера, но теперь к соревнованиям в одиночке допустят только участников из парного разряда. В Федерации тенниса Италии изначально рассматривали Берреттини и соло, и в дуэте с Фабио Фоньини. Другая пара из этой страны – Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего – проходит в основную сетку Токио-2020 по рейтингу. ☹️ После снятия Берреттини в Олимпийских играх-2020 примут участие только пять теннисистов из первой десятки рейтинга ATP. Ранее от выступлений в Токио отказались Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Роджер Федерер и Денис Шаповалов. Из топ-10 в Японии сыграют Новак Джокович, Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев и Андрей Рублев.
Лена Мисько
🔹Эта неделя должна стать ключевой для обмена Сауль-Гризманн. ▪️И "Атлетико", и "Барселона" ускорят переговоры. ♦️Приоритетом обоих клубов является скорейшее прояснение ситуации: через несколько дней начнутся предсезонные товарищеские матчи.
Лена Мисько
❗️ARA: переговоры по обмену Гризманна на Сауля прекращены. Сделка не состоится.
Лена Мисько
скажу честно - я этому рада
сергей озеров
Абрамовичу неплохо бы пробрести Грилиша в его Челси,очень бы кстати пришелся в команду Тухеля
Лена Мисько
Черчесов присматривается к ЦСКА и «Локомотиву». Но, скорее всего, возглавит другой клуб РПЛ *** https://www.soccer.ru/blogs/record/1269011/cherchesov-stanislav-cska
Лена Мисько
Березуцкий лишился приставки «и.о.» Теперь он главный тренер ЦСКА *** Пресс-служба ЦСКА сообщает, что Алексей Березуцкий лишился приставки «исполняющий обязанности» главного тренера команды. С сегодняшнего дня наставник стал полноценным главным тренером московского клуба. Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1269051/berezuckiy-aleksey-cska
Лена Мисько
«Краснодар» подписал форварда за 20 млн евро. Двуногий, круто читает игру и воспитан Бундеслигой *** Шесть лет в Германии, но есть важная оговорка. Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1268915/kordoba-dzhon-krasnodar
Лена Мисько
РБК Спорт Леонид Федун анонсировал реконструкцию арены «Спартака» Из-за новых требований УЕФА к стадионам, которые будут принимать матчи Лиги чемпионов и реформы еврокубков «Спартак» готовит модернизацию арены Подробнее на РБК: https://sportrbc.ru/news/60f4ff559a79475b3175c3f0?ruid=UET9A2CrlMRNbAWLA0l6Ag==&from=newsfeed
Лена Мисько
И крышу сделает! ))
Лена Мисько
самое интересное из интервью Федуна это то, что состав сформирован и будет только один новичок, правый защитник
Лена Мисько
лучше б, конечно, и левый еще ждем продаж
Лена Мисько
Страшно представить, если что случится с Айртоном, а он бывает и по картам присаживается... Абсолютно непонятна пассивность на рынке... ПЗ уже должен был быть куплен
Ruslan Zakirov
Самого бесполезного же уже заигрывают. Он же постоянно выходит на замену Айртону.
Лена Мисько
это ты про Ломовицкого так?
Ruslan Zakirov
Да.
Лена Мисько
Жеребьёвка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Онлайн С кем сыграет «Спартак»? Соперники У москвичей всего 4 варианта, с кем они могут сыграть. Это «Монако», «Бенфика» и победитель пары «Селтик» — «Мидтьюлланд» (команды еще не играли ни одного матча; встречи намечены на 20 и 28 июля).https://www.livesport.ru/football/2021/07/19/zherebyovka_tretyego_kvalifikatsionnogo_raunda_ligi_chempionov_onlayn/?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=
Лена Мисько
жду Селтик
Лена Мисько
должок за 2007 остался
Лена Мисько
Руй наколдовал
Лена Мисько
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в 3-м раунде квалификации ЛЧ
Лена Мисько
Бенфика так Бенфика.... Сильный соперник, наверное самый сильный из возможных.
Лена Мисько
Витория против своей бывшей. Очень интересно, но и немного тревожно. Матчи пройдут 3/4 и 10 августа. Точные даты и время будут известны чуть позже.
Лена Мисько
«Спартак» пересекался с «Бенфикой» всего раз — в Лиге чемпионов сезона-12/13 при Эмери. В «Лужниках» выиграли 2:1 (Кариока забивал!), а в Лиссабоне проиграли 0:2. Там, кстати, «Спартак» был в черной форме, а Ребров потащил пенальти от Кардосо.
Лена Мисько
Итоги жеребьевки «Монако» — «Рапид»/«Спарта» «Генк» — «Шахтер» «Спартак» — «Бенфика» ПСВ/«Галатасарай» — «Селтик»/«Митьюлланд»
Лена Мисько
❗️Ковид в женской сборной США по спортивной гимнастике на ОИ в Токио. Имя не называется. А вдруг Симона?!
кузнецов владимир
Вероника Андрусенко и Александр Кудашев допущены КАС до выступлений на олимпиаде, что еще раз доказывает что пропагандисты с ТВ врут когда говорят что спортсменов отстраняют по национальной принадлежности, потому что они русские. для основания для отстранения есть другие, более серьезные причины, и видимо КАС в этом случае их не нашел.
Максим Комаров
Отличный жребий! И неизбежный. Бенфика достаётся нам всегда: Зениту, Краснодару, теперь Спартаку. Ну, Леонид Арнольдович же пообещал, что покажет остальным, как надо играть в Лиге Чемпионов! Вот, есть шанс отличиться.
Лена Мисько
«Рубин» сыграет с «Судувой» или «Ракувом» в 3-м отборочном раунде Лиги конференций //// Стал известен соперник «Рубина» по третьему отборочному раунду Лиги конференций. Команда из Казани встретится с литовской «Судувой» или польским «Ракувом». Первая игра пройдет 5 августа. Ответный матч – 12 августа. Победитель пройдет в раунд плей-офф (жеребьевка состоится 2 августа).
Лена Мисько
❗️«Сочи» / «Кешля» – «Партизан» (Сербия) / ДАК-1904 (Словакия). 🗓 Матчи состоятся 5 и 12 августа. Первые игры пройдут на полях команд, указанных первыми.
Максим Комаров
Кто эта Кешля?
кузнецов владимир
бывший Интер из Баку
Максим Комаров
Спасибо! Это знаменитый клуб
Лена Мисько
Российских судей снова может возглавить итальянец. Каков кредит доверия у Кашшаи? ///// По данным "СЭ", есть вероятность, что в российский судейский корпус снова придут итальянцы, как это было несколько лет назад, когда наших арбитров возглавлял Роберто Розетти. Один из специалистов из Италии может возглавить департамент судейства РФС, второй - стать куратором проекта ВАР. Информация о расставании с Виктором Кашшаи появляется не впервые. Еще в прошлом году говорилось о возможности его замены на Равшана Ирматова или Милорада Мажича. Но венгерский специалист сохранил свою должность. Его контракт с РФС действует до конца сезона-2021/22. https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/rossiyskih-sudey-snova-mozhet-vozglavit-italyanec-kakov-kredit-doveriya-u-kashshai-1813520/
Лена Мисько
— Дай списать домашку — Только не списывай точь-в-точь
Лена Мисько
*** - Только больше никому не давай списывать
Лена Мисько
отвратительно!
Лена Мисько
Сергей Микулик – пока при памяти..., [19.07.21 08:39] Если бы Руй Витория вдруг надумал подучиться в нашей ВШТ, он бы ни за что не сдал там зачет на тему правильной подготовки к сезону. В наших клубах же футболисты должны все товарняки предсезонные проводить на фоне усталости, а тренеры - рассказывать о том, что игроки сейчас в разной степени готовности. А португалец словно об этом никогда и не слышал. Они у него вместо работы в футбол почему-то играют. Причем - все. Что Мелкадзе, тренирующийся с первого дня, что Ларссон, подъехавший последним - оба весело бегут забивать, и у обоих это получается. Неужто и дальше так будет?! ...Когда Виктор Прокопенко принял Динамо, у команды прошла качественная серия зимних матчей на Кипре. И сели мы с тренером их там же обсудить, и Евгенич сказал тогда, что для полного счастья ему нужны были бы две вещи: закрепить все нащупанное - и чтобы сезон как можно дольше не начинался...
Максим Комаров
Руй Витория подготовил Мелкадзе, честь ему и хвала! Но вот Ларссона подготовили в сборной Швеции, он там тренировался месяц. Ни о каких нагрузках в подобное межсезонье речь, вообще, не идёт. Только восстановительные мероприятия. И набор формы через матчи: для тех, кто не был задействован в сборных командах. Все нормально, посмотрим, как все побегут у Руя Витории в октябре. И куда побегут.
Лена Мисько
конечно же .. спортивный журналист, общавшийся с десятками легенд советского и российского спорта, пишущий о футболе всю свою жизнь... хуже тебя знает про межсезонье )) и он НЕ написал, что Витория подготовил Ларссона, он (дословно) написал: "Они у него вместо работы в футбол почему-то играют. Причем - все. Что Мелкадзе, тренирующийся с первого дня, что Ларссон, подъехавший последним - оба весело бегут забивать, и у обоих это получается."
Максим Комаров
Ну написал, ну журналист. Я с ним не согласен. Имею право.
Лена Мисько
непонятно в чем ты с ним не согласен
Максим Комаров
Этому десятилетнему журналисту не обязательно же было походя обосрать всех наших тренеров, восхищаясь великим Руем? А меня это покоробило. Когда Руй выиграет 3 чемпионства подряд, или хоть одно, тогда и оценим. Восхищайся - твоё дело! Других не цепляй.
Максим Комаров
Я понятно написал: большой заслуги в подготовке участников Евро у Руя нет. И Семак Кузяева и Караваева только лишь подводил к турниру. А готовились они в сборной.
Лена Мисько
чего? кого Микулик оскорбил? кто тебя цепляет?
Максим Комаров
Меня он не оскорбил. Он немного обосрал всех «наших» тренеров. Ну так не надо трогать наших, тогда и микуликовских не тронут.
Максим Комаров
Память Микулика, которая, вроде бы, ещё есть, штука избирательная. Почему-то она не подсказала знаменитому журналисту, что выигравший накануне Суперкубок России Сергей Семак - выпускник ВШТ. Которую не смог бы закончить Витория, у которого все бегут. Интересно, а Николич бы смог закончить ВШТ? Там эпизод был, на 90 плюс 1: отыгравший весь матч Малком убежал на рывке от Антона Миранчука, недавно лишь появившегося на поле. Будто бы Антон - забор! И бежал Малком не так, как Головин или Гелиич Микульский, а именно так, как нравится Закирову! Как журналист, общающийся со звёздами, объяснит этот неприятный парадокс?
Лена Мисько
его мнение о матче я тоже размещала, ты просто его не заметил *** Сергей Микулик – пока при памяти..., [18.07.21 10:28] / Все-таки Суперкубок - это еще не начало сезона, а как бы такой афишный матч с распределением нагрузки, как на сборах. Совершенно уверен, что Семак при любом раскладе дал бы сыграть свой час Азмуну с Венделом, а полчаса - Дзюбе с Мостовым. Марко Николич говорил недавно, что Локо будет в этом сезоне одной из самых молодых команд в РПЛ - но вчерашний матч показал, что как минимум Чорлуку надо срочно уговаривать стать на первых порах играющим тренером - а то защита превратилась в дом без хозяина: заходите, гости дорогие, на свидание с Гильерме. Но это - проблемы проигравших, а Сергей Богданыч показал, что сможет, если что, играть и выигрывать и без Дзюбы. И даже делать это красиво. И да, пора бы уже перестать сравнивать Гильерме с Шуниным применительно к сборной. Во-первых, у нее на сегодня и тренера-то нет, а во-вторых, это тот самый вариант, когда оба - хуже.
Лена Мисько
жаль, конечно, что и Зенит и ЦСКА отказались от участия в этом товарищеском турнире, у Микулика был бы повод написать о командах и тренерах по следам трех матчей, но ... а может и правильно, деньги им не нужны, а силы тратить на никчемную "чашку" кому надо...
Максим Комаров
У Зенита такой турнир не вписывался в предсезонку. Команда уже играла официальный матч, когда турнир уже шёл. На мой субъективный взгляд, чем меньше ты играешь товарищеских матчей с будущими соперниками по РПЛ, тем лучше.
Максим Комаров
Мнение и мнение, никакое. «Сергей Богданович показал… что может… без Дзюбы…». Это оценка на уровне тролля, а не спортивного журналиста.
Лена Мисько
Не-а … именно спортивного журналиста, хорошего разбирающегося и понимающего то, о чем пишет 😉
Лена Мисько
Не согласен и не согласен
Максим Комаров
Да это сколько угодно. Любой, кто троллит Дзюбу - «хорошо разбирающийся и понимающий журналист», в твоей интерпретации. Не только Микулик, но даже Микульский, новый болельщик Спартака.
Лена Мисько
Нет, ты ошибаешься
Лена Мисько
если кому интересно.. .взглянуть на соперника))) *** Обзор прошедшего вчера товарняка https://youtu.be/Ee3T2PQpLuY "Бенфики" против испанской "Альмерии"
Лена Мисько
"Каждый раз, когда я начинаю говорить об этом – тут же грохает. Впервые, что буду проводить приватизацию, говорил еще в 2006-2007 годах. Вместе с консультантами провели все расчеты: построим стадион, клуб будет зарабатывать 4-5 млрд рублей, как мы тогда считали, - это примерно 120-130 млн евро. После сумма превратилась в куда меньшую, и ни о какой самоокупаемости говорить стало невозможно. * Во второй раз стали говорить об этом накануне нового взлета курса валют. Посчитали, что евро будет ослабевать, и при курсе 60 рублей за евро мы сможем вывести клуб в ноль, что он сможет сам себя окупать и обеспечивать болельщиков. В итоге 30% - аут, доходы из-за коронавируса - аут. И снова оказались в той же ситуации, что половину бюджета вынуждены закрывать самостоятельно. * Если есть желающие отдавать по 4-5 млрд рублей в год, тогда "Welcome". Огромное интервью Леонида Федуна про "Спартак" 👇 https://fratria.ru/novosti/novosti-komandyi/fedun-poka-cheloveka-gotovogo-vlozhit-v-spartak-4-5-mlrd-rublej-net-07-19-2021
Лена Мисько
месяца не прошло /// Ведран Чорлука принял решение покинуть тренерский штаб ФК «Локомотив» по семейным обстоятельствам.
Лена Мисько
«Локо» предпримет последнюю попытку приобрести Пиняева. /// На днях состоялась встреча Томаса Цорна и Павла Андреева относительно возможного трансфера Пиняева в «Локомотив». Если переход состоится, то клуб заплатит за игрока 3 млн евро + в контракте футболиста будет пункт, согласно которому, «Локо» будет вынужден выплатить штраф агентам, если игрок сыграет меньше 30% матчей в сезоне. Сам Сергей не горит желанием переходить в «Локомотив»
Лена Мисько
⚡️ЦСКА и Дзагоев договорились о продлении контракта Как стало известно @mxmfridman и Eurostavka (https://eurostavka.ru/news/football/tsska-i-dzagoev-dogovorilis-o-prodlenii-kontrakta), ЦСКА вслед за Набабкиным (https://t.me/mxmfridman/676) договорился о продлении контракта с полузащитником Аланом Дзагоевым. После трудных переговоров стороны пришли к принципиальному соглашению. По информации одного из моих источников, о продлении контракта с Дзагоевым будет объялено до четверга, 22 июля.
Лена Мисько
ФИФА: за нарушение антидопинговых санкций Обухов - дисквалификация на полгода, санкции завершаются 2 декабря 2021 года. Срок сокращён в связи с сотрудничеством Обухова в рамках дела «московский лаборатории». Князев - два года. Мещерякова - два года. В этих случаях срок дисквала стартует сегодня.
Лена Мисько
О Зените со смыслом, [19.07.21 17:10] Главные молодые таланты Зенита, которые имеют шанс, заиграть в Зените в будущем Не так давно в зенитовских чатах познакомился с интересным человеком, который следит за всеми командами из системы Зенита. Не так давно он прислал резюме на игроков, на которых стоит обратить внимание уже сейчас. С его разрешения публикую, вставил только изменения исходя из актуальной информации Начну с ребят, которые уже в обойме основной команды. 🔵Одоевский, наверное, самый перспективный вратарь России до 21 года (ему 18). Хорошая реакция, но самое главное, что его отличает от наших вратарей - очень крутая игра ногами и под давлением. Он может делать точный вынос под прессингом, когда мяч почти у соперника. Если Зенит так и не купит вратаря будет вторым вратарем, а там глядишь и пару матчей в основе доверят. 🔵Бязров является менее талантливым, чем Одоевский, но тоже перспективный очень. Сейчас 3 вратарь команды. Вообще про них обоих Аршавин говорил в "коммент шоу" говорил "сумасшедшие вратари подрастают". 🔵Кравцов высокий, мощный опорник и цп оборонительного плана. С весны постоянно в обойме основной команды. В 4 весенних матчах, и в Суперкубке выходил на замену. Оставил приятные впечатления. Аршавин говорил, что это готовый игрок в основу. А в недавнем интервью Ракицкий из всех молодых выделил именно его 🔵Хотулёв очень перспективный, левша, с хорошим первым пасом, подмена Ракицкому. Весной пару раз выходил на замену, а против Тамбова вышел в основе. Пропустил летний сбор из-за ковида. Теперь перейдем к ребятам, которые пока не в обойме основной команды, но часть из них были уже на сборах основы. 🔵Евгений Ким, очень интересный игрок. Он очень круто и быстро прогрессирует. В 17 лет (на год раньше) он заиграл за молодёжку Зенита (еще осенью играл в ЮФЛ), быстро стал там лидером, попал в символическую сборную лиги, стал лучшим ассистентом лиги. Весной перевели в Зенит-2, где он успел забить. По позиции опорник/цп, но суть в том, что в обороне он не так хорош, как в атаке: очень круто видит поле, открывается, крутые педачи (как из глубины, так и короткие), крутой корпус (не в плане мощи, а в плане понимания, как укрыть мяч), высокий футбольный интеллект. В Зените-2, где он недавно дебютировал, из него сделали АПЗ, где важнее его сильные качества. Должен был ехать на сборы с основой, но травма изменила планы. 🔵Кузнецов, вингер, ап. История схожая с Кимом, начинал в юфл, весной стал лидером Зенита-м, а летом уже успел дебютировать за Зенит-2. У него крутейший дриблинг и дальний удар. Пройти 2-3-4 игрока иногда для него вообще не вопрос, куча голов издали. Если и забивает, то красивые мячи. Был на сборах с основой. В последнем товарищеском матче на сборах сумел отличиться голом. Был в заявке основы в матче за Суперкубок. Может и дальше останется в обойме 🔵Родионов - главная звезда команды ЮФЛ-2, 13+17 в сезоне. 2004 года рождения, а уже поднимался в молодёжку и ПФЛ к Радимову. В первом (и пока единственном) матче в ПФЛ сделал голевую передачу. По стилю это почти копия Аршавина, только атакующий полузащитник. Очень много видит, пасует, обыгрывает. Реально крут. Недавно делал кто-то из российских изданий рейтинг 55 российских талантов, и он там был чуть ли не единственный (с Пиняевым), кто 2004 года. Был на сборах с основой. Новый сезон начнет в молодежке, а не Зените-2 это связывают связывают с его габаритами (он маленький пока и худой) 🔵Белохонов -ЦН, 30+11 в 21 матче в ЮФЛ-2, 3 гола в 3 матчах в лиге на год старше (ЮФЛ-1). Быстрый, хладнокровный форвард, который почти не упускает моменты. Был на сборах с основой, выходил на замены в товарищеских матчах. Новый сезон, как и Родионов должен был начать в молодежке. Но в первом матче Зенита-2 в новом сезоне ПФЛ сыграл в основе. Спасибо, большое за подробный материал @jurgenx , 90% текста из его информации, я лишь вставил то, что актуально и немного сократил. Юрген, если у тебя будет желание, написать еще материал про молодежь, я с удовольствием размещу
Лена Мисько
Пауза в календаре НХЛ не означает, что лига будет участвовать в ОИ /// Инсайдеры ESPN сообщили, что НХЛ планирует паузу на следующий сезон, что вроде бы автоматически означает участие ведущей мировой лиги в пекинской Олимпиаде. Однако еще ничего не решено, от слова совсем. Бэттмен и Ко будут долго выкручивать руки МОК, а он, в свою очередь, ловко изворачиваться, чтобы не платить лишнее. Это для нас с вами, повернутых на хоккее, принципиально важно, будут ли игроки НХЛ на ОИ или нет. А МОК все равно – деньги за права на трансляции те же. Пауза в календаре позволит НХЛ и дальше вести переговоры, в случае, если не договорятся, НХЛ найдет, чем ее заменить или просто сдвинет сроки. Вы спросите – как, ведь арены заняты. Нет, это только у нас хоккейная арена – либо единственная в городе, там и цирк запашных, и шоу Авербуха, и Стас Михайлов. В НХЛ легко переносили матчи из-за ковида весь сезон, и ничего, все успели, и даже регулярку преспокойно доигрывали уже во время плей-офф. Так что ничего еще не решено. Профи по выкручиванию рук, вымоганию денежных средств и верчению всех и вся на одном месте будут делать это всегда и до последнего. Не удивимся, если НХЛ решит поехать на ОИ, а потом резко передумает. Не забываем про всем надоевший ковид. Сегодня в Америке и Китае спокойно, а что будет в январе?
Лена Мисько
Форма "Спартака" на новый сезон. Как вам, соблюдены правильные черты?
Лена Мисько
[ У Кузьмича] По ходу этого сезона Спартак сменит форму А вот и информация из моих иностранных источников! Уже по ходу этого сезона Спартак переоденется в эксклюзивную форму приуроченную к 100летию клуба. Вероятнее всего это произойдёт после Новогодней паузы. Помимо прочего Nike также создаст ретро-комплект формы Спартака дизайна в стиле 30ых годов. В ней клуб будет играть в выставочных и товарищеские матчах. Ждёмс 😜💪
Лена Мисько
У меня один вопрос, а почему нельзя было сделать форму к началу сезона? В чем проблема то? Просто выглядит это все максимально странно... безолаберно что-ли. А форма максимально безликая. Видно, что никто не парился особо. Ни в клубе, ни в Найке. И жаль, что убрали третий комплект черного цвета. Одно из лучших решений по форме было. Кстати третий комплект как-то совсем исчез у Спартака. Вроде в клубе говорят, что надо зарабатывать, а мерч максимально убогий, для такого клуба, как Спартак. Тяп ляп и так сойдет. Расстроилась (
Лена Мисько
Форма « Бенфики» нравится?
Лена Мисько
Лена Мисько
«ВЫЛЕТИШЬ ИЗ КОМАНДЫ»: ОБУХОВ ЗАЯВИЛ ФИФА, ЧТО ВРАЧ «ТОРПЕДО» АЛОВСКИЙ КОЛОЛ ЕМУ НЕИЗВЕСТНОЕ ВЕЩЕСТВО Поясняем за детали допингового скандала по футболисту «Торпедо». Нападающий Владимир Обухов, дисквалифицированный ФИФА на полгода за нарушение анти-допинговых правил в 2013-м году — получил меньший, чем другие срок (футболистов Князева и Мещерякова дисквальнули на два года), потому что сотрудничал со следствием. Карп в халате и медицинская ЕвроСтавка докладывают: Обухов (https://eurostavka.ru/news/football/vyletish-iz-komandy-obuhov-zayavil-fifa-chto-vrach-torpedo-vkolol-emu-neizvestnoe-veshchestvo) пояснил фифашникам, что тогдашний врач «Торпедо» Владимир Аловский — колол футболистам неизвестное вещество (в их крови был обнаружен метандиенон). Когда Обухов поинтересовался, что он им колет — доктор грубо объяснил, что это не его дело, а если он откажется, то мигом вылетит из команды. В рамках разбирательств по делу, юристы SILA Lawyers (https://t.me/silalawyers) собрали показания нескольких других игроков «Торпедо», которые подтвердили слова Владимира. В результате, ФИФА посчитала участие Обухова в расследовании дела значительным и скостила ему срок с двух лет — до шести месяцев. При этом, врача Аловского привлечь к ответственности теперь уже нельзя — срок давности для этого по подобного рода делам давно истек. А сколько еще таких случаев осталось нераскрытыми — где футболисты не знали, что им выдают под видом чего-то полезного? Справедливостью тут и не пахнет( Источник: Eurostavka (https://eurostavka.ru/news/football/vyletish-iz-komandy-obuhov-zayavil-fifa-chto-vrach-torpedo-vkolol-emu-neizvestnoe-veshchestvo)
Лена Мисько
Жуть, если это правда.
Лена Мисько
Алексей Березуцкий: Команда укомплектована https://youtu.be/0mOHtziJvDA
Лена Мисько
Алексей Березуцкий пригласил своего брата Василия в тренерский штаб ЦСКА https://www.championat.com/football/news-4406473-aleksej-berezuckij-priglasil-svoego-brata-vasiliya-v-trenerskij-shtab-cska.html
Лена Мисько
[Переслано из Ночной дозор] ВОЗ советует кормящим матерям вакцинироваться от COVID-19. В организации пришли к выводу, что младенцы в таких случаях не только не подвергаются риску, но и могут получить защиту от коронавируса благодаря вакцине, которой привиты их матери.
Лена Мисько
Какое трио было сильнее ? BBC vs MSN
Лена Мисько
по мне так MSN, конечно же
Лена Мисько
В этом сезоне НХЛ так много подковерных игр, что прям сериал заводи, будет хоккейный карточный домик. Драфт расширения растряс слегка обленившуюся общественность, «Сиэтл» скинул с дерева этот улей, и все забегали, засуетились в попытках остаться на плаву или урвать свое. Через несколько дней новая команда НХЛ будет набирать себе игроков (https://zen.me/1CiEWk), как это делал «Вегас» четыре года назад. Вот только «Кракенам» невероятно повезло, хоккейные звезды (пускай, в основном, подугасшие) сами летят к ним на руки. Остается только выбрать, кого взять. Кстати, когда будете читать про ситуацию с Кэри Прайсом, знайте, что «Монреаль» на деле знатно обосрался, не защитив своего вратаря, и теперь пытается всеми силами запудрить «Сиэтлу» мозги, намекая на невероятные серьезные травмы, из-за которых кипер пропустит аж половину сезона. В общем, веселье только начинается. https://zen.me/1CiEWk
Лена Мисько
Сколько клубы РПЛ получили от спонсоров в 2020 году.
Лена Мисько
Спортивный журналист Артур Петросян (ESPN, Guardian, Skysports, BBC) «Никола Влашича сегодня был включен в заявку на матч, но даже не присоединился к игрокам во время разминки и остался неиспользованной заменой. Влашич в очередной раз четко заявил о своем намерении уйти, клубу придется снизить свои требования и согласиться на сделку с «Миланом».»

Картина дня

наверх