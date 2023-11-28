Марченко забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче против «Бостона». У него 3+1 в последних 4 играх

Форвард «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (5:2). В активе 23-летнего россиянина стало 13 (7+6) очков в 21 игре в сезоне.
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