НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Марченко забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче против «Бостона». У него 3+1 в последних 4 играх

Марченко забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче против «Бостона». У него 3+1 в последних 4 играх

Форвард «Коламбуса» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (5:2).  В активе 23-летнего россиянина стало 13 (7+6) очков в 21 игре в сезоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх