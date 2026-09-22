ПВО за ночь сбила 297 беспилотников над 13 регионами России

За ночь дежурные расчёты ПВО нейтрализовали 297 украинских беспилотников над территорией 14 российских регионов, включая Нижегородскую область, где была пресечена попытка атаки.
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