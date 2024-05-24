Какие специалисты ответственны за придумывание названий новых вариантов вируса COVID? Ирэн ОрлонскаяВ России обнаружено 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT, который, по данным Роспотребнадзора, не представляет большой опасности.
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