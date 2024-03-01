Сергей Левкин: Оформить ордер на земляные работы в Москве стало еще проще

На портале mos.ru модернизирована государственная онлайн-услуга «Оформление ордеров (разрешений) на проведение земляных работ, установку временных ограждений и размещение временных объектов в городе Москве».
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