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Татар-информ

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В конструкцию Мергасовского дома установлены трещиномеры

В конструкцию Мергасовского дома установлены трещиномеры

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия В строительные конструкции Мергасовского дома установлены контрольные маяки – трещиномеры, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

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