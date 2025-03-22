В конструкцию Мергасовского дома установлены трещиномеры

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия В строительные конструкции Мергасовского дома установлены контрольные маяки – трещиномеры, сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
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