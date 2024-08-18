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Знаковый проект взорвал Запад: Си Цзиньпин окончательно "перезапустил" Китай

Знаковый проект взорвал Запад: Си Цзиньпин окончательно "перезапустил" Китай

Сегодня 1,3K прочитали Свой второй юбилей празднует локомотив китайской экономики и главная инициатива председателя КНР Си Цзиньпина — проект «Один пояс и один путь».

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