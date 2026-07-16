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Нутрициолог Афинская назвала клюкву и селедку самыми полезными суперфудами

Нутрициолог Афинская назвала клюкву и селедку самыми полезными суперфудами

Многие недооценивают, сколько полезных веществ содержат привычные блюда русской кухни. Пять привычных продуктов, которые стоит включить в рацион для улучшения здоровья, собрала нутрициолог Елизавета Афинская.

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