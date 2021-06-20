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Массовый побег: Американцы просятся в Россию

Массовый побег: Американцы просятся в Россию

Не раз приходилось слышать о разочарованиях людей, покинувших Россию. Столкнувшись со "свободными и демократическими" реалиями западного мира, они вдруг узнают, что никакой демократией, свободой и уважением к правам человека там и не пахнет.

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Регина Станиславовна
У нас тоже для них некоторые послабления, они могут в прессе оскорблять людей за их критику, навязывают всем свои требования, а раньше такие сидели в тюрьме.
Юдкевич Сергей
А кстати - С. Сигал получив гражданство, жить в России не собирается. И зачем ему это нужно было?
NVS66 SergeiShulepov
Новая земля, Чукотка и Алска всех встретит.

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