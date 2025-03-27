Невероятные приключения англичан в Эфиопии

Во второй половине XIX века Абиссиния (слово «Эфиопия» долгое время не нравилось местным жителям: по-гречески оно значит «копчёное лицо») оставалась единственным государством Африки, не ставшим колонией какой-либо европейской державы.
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