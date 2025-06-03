ЧЬИХ БУДЕТЕ, «РЫДАРИ»? Вчера «наши» военные блогеры мастерски выполнили медийную задачу, невольно (или намеренно?) сыграв на руку противнику.
Агентура врага рядом - внутри России. А мы недорабатываем
Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Да проблема не в блогерах. Просто этих дармоедов развелось огромное множество в стране. Их нужно ликвидировать, как клопов. СОВСЕМ!
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1 час.
СП
Сергей Потемкин
И тогда заживем ! Подешевеет всё, победим всех !
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1 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Спецслужбы слабы и и это надо признать, Признать и действовать на опережение. И прекратить соплежуйство. Вот это обязательно.
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39 мин.
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