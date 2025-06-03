Агентура врага рядом - внутри России. А мы недорабатываем

ПавелЗзаварзин Да проблема не в блогерах. Просто этих дармоедов развелось огромное множество в стране. Их нужно ликвидировать, как клопов. СОВСЕМ!

СП Сергей Потемкин И тогда заживем ! Подешевеет всё, победим всех !