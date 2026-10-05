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Царьград

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Сорина и Сорин встретили третьего ребенка: родился сын

Сорина и Сорин встретили третьего ребенка: родился сын

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина и тренер сборной России Егор Сорин стали родителями в третий раз.

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