Черные дыры могут частично заменить суперколлайдеры

Ученые предположили, что сверхмассивные черные дыры могут стать естественной альтернативой суперколлайдерам, так как, вероятно, способны генерировать частицы темной материи.
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