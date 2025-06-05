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Политика как она есть

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Черные дыры могут частично заменить суперколлайдеры

Черные дыры могут частично заменить суперколлайдеры

Ученые предположили, что сверхмассивные черные дыры могут стать естественной альтернативой суперколлайдерам, так как, вероятно, способны генерировать частицы темной материи.

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