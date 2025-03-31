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Оливер Стоун даст показания на слушаниях в конгрессе по убийству Кеннеди

Оливер Стоун даст показания на слушаниях в конгрессе по убийству Кеннеди

Оливер Стоун, известный американский режиссёр, сценарист и продюсер, чья картина «JFK» («Джон Ф. Кеннеди») вызвала ажиотаж более трёх десятилетий назад, выступит во вторник перед комитетом палаты представителей Конгресса США.

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