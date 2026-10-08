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Эндокринолог Каминарская: осень — сезон изобилия, а не повод пить витамины

Эндокринолог Каминарская: осень — сезон изобилия, а не повод пить витамины

Термины «осенний», «весенний» и «зимний» авитаминоз чаще относятся к маркетингу, чем к реальным медицинским проблемам.

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