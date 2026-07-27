Краски, грунтовки и материалы для ремонта: как подобрать решения для стен, фасада, дерева и металла

Качественная отделка начинается не только с выбора цвета. Для получения долговечного результата важно учитывать назначение поверхности, условия эксплуатации, необходимость предварительной подготовки основания и характеристики самого материала.
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