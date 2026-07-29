Госавтоинспекция МВД России предупреждает граждан о распространении недостоверной информации

Распространяемая в СМИ, сети Интернет и социальных сетях информация о том, что якобы с 1 августа сотрудники Госавтоинспекции будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности.
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