Глава ВЦИОМа поспорил с депутатом о детях и девушках с собачками

Глава фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов поспорил с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной о детях и девушках с собачками.
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