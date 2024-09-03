Глава ВЦИОМа поспорил с депутатом о детях и девушках с собачками

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Глава фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов поспорил с председателем комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной о детях и девушках с собачками.