Кто из божественных существ Древнего Египта покровительствует вам по дате рождения

Древний Египет издавна был известен своим глубоким интересом к эзотерике, ясновидению и астрологии. Жители этого древнего государства часто обращались к оракулам за предсказаниями и верили, что дата рождения оказывает влияние на судьбу человека.
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