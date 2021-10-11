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Боевые пловцы Тихоокеанского флота провели осмотр мест базирования кораблей на Камчатке

Боевые пловцы Тихоокеанского флота провели осмотр мест базирования кораблей на Камчатке

В ходе мероприятия были осмотрены винто-рулевые группы и подводные части корпусов кораблей на предмет возможной установки мин и взрывных устройств условным противником.

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