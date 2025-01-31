Психолог поддержала идею возвращения школьных дискотек

Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с RT отметила, что в подростковом возрасте, начиная приблизительно с 12 лет, при переходе в пубертат, ребёнок переходит с учебной деятельности на основную ведущую деятельность — интимно-личностное общение.