Психолог поддержала идею возвращения школьных дискотек

Детский психолог Дарья Дугенцова в беседе с RT отметила, что в подростковом возрасте, начиная приблизительно с 12 лет, при переходе в пубертат, ребёнок переходит с учебной деятельности на основную ведущую деятельность — интимно-личностное общение.
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