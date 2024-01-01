Охота на HIMARS (ВИДЕО)

Кассетным ударом уничтожена американская ракетная система 31.12.2023 г. артиллерией группировки войск «Юг» была поставлена точка в операции по уничтожению расчёта РСЗО Himars, действующий на артёмовском направлении.
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