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Мы из Советского Союза

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День радио! Празднику 100 лет, изобретению 130 !

День радио! Празднику 100 лет, изобретению 130 !

День радио — праздник, который начали отмечать спустя годы после открытия Попова.День радио — профессиональный праздник всех работников связи.

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Валерий Викторович Баженов
Из Постановления Совнаркома СССР от 2 мая 1945 года: “В ознаменование 50-летия со дня изобретения радио русским ученым А.С. Поповым, исполняющегося 7 мая 1945 г., СНК Союза ССР постановил: учитывая важнейшую роль радио в культурной и политической жизни населения и для обороны страны, в целях популяризации достижений отечественной науки и техники в области радио и поощрения РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА среди широких слоев населения, установить 7 мая ежегодный «День радио»”.
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