День радио! Празднику 100 лет, изобретению 130 !

Валерий Викторович Баженов

Из Постановления Совнаркома СССР от 2 мая 1945 года: “В ознаменование 50-летия со дня изобретения радио русским ученым А.С. Поповым, исполняющегося 7 мая 1945 г., СНК Союза ССР постановил: учитывая важнейшую роль радио в культурной и политической жизни населения и для обороны страны, в целях популяризации достижений отечественной науки и техники в области радио и поощрения РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА среди широких слоев населения, установить 7 мая ежегодный «День радио»”.