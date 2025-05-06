День радио — праздник, который начали отмечать спустя годы после открытия Попова.День радио — профессиональный праздник всех работников связи.
День радио! Празднику 100 лет, изобретению 130 !
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Валерий Викторович Баженов
Из Постановления Совнаркома СССР от 2 мая 1945 года: “В ознаменование 50-летия со дня изобретения радио русским ученым А.С. Поповым, исполняющегося 7 мая 1945 г., СНК Союза ССР постановил: учитывая важнейшую роль радио в культурной и политической жизни населения и для обороны страны, в целях популяризации достижений отечественной науки и техники в области радио и поощрения РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА среди широких слоев населения, установить 7 мая ежегодный «День радио»”.
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