“If the United States will officially take the side of Russia, of course if these two countries will be together, of course we will not prevail and we will not be able to stand.
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