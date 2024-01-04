Полковник в отставке Бреттон‑Гордон допустил ввод войск НАТО на Украину

РИАМО - 4 янв. Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что Североатлантический альянс может ввести свои войска на территорию Украины, если она столкнутся с еще большими проблемами в зоне конфликта.
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