Тренер "Вашингтона" Карбери назвал Овечкина отличным лидером

Главный тренер "Вашингтон Кэпитлаз" Спенсер Карбери в эфире ESPN on ABC кратко описал российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, который был вынужден пропустить матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Рейнджерс" (3:2) из-за травмы нижней части тела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии