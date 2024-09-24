Дождь ожидается в четверг в Москве

К концу рабочей недели в Москве прогнозируют дождь, но температурный фон будет выше нормы на 6 градусов и составит до 24 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда .
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