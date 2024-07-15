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Латышонок о дебюте за «Зенит»: «До сих пор не верю, что играю в таком большом клубе. Для меня это просто космос какой-то» 

Латышонок о дебюте за «Зенит»: «До сих пор не верю, что играю в таком большом клубе. Для меня это просто космос какой-то» 

Вратарь принял участие в матче за OLIMPBET Суперкубок России против «Краснодара» (4:2). — Как вам официальный дебют за «Зенит»? — Отлично.

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