Как Россия, Иран и Китай поставят Соединённым Штатам "мат в три хода"

Россия, Иран и Китай могут вести свою "большую игру", по окончании которой гегемон в лице Соединённых Штатов лишится статуса супердержавы, потерпев поражение на глазах у всего мира от своих заклятых врагов.
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