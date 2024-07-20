Опера смотрится в зеркало

«Как своевременно…». «Да, очень вовремя!» Выходя из зала Мариинского театра после премьеры «Ариадны на Наксосе» Рихарда Штрауса в постановке Сергея Новикова, интересно было послушать обрывочные впечатления зрителей.
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