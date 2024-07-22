Нарушают ли ПДД дальнобойщики, которые не пропускают легковые авто

Наверняка все водители замечали, что на загородных трассах дальнобойщики очень часто движутся большой колонной, при этом дистанция между их автомобилями минимальная, как правило 3-5 метров, поэтому обогнать такие колонны грузовиков учитывая их длину сложно, а выйдя на обгон такой колонны очень часто дальнобойщик не пускает легковой автомобиль залезть между грузовыми автомобилями.