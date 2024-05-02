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Десятков возглавил «Витязь». Сезон-2024/25 станет для него первым в КХЛ в качестве главного тренера

Предстоящий сезон станет для 49-летнего специалиста первым в качестве главного тренера клуба КХЛ.  В сезоне-2023/24 он работал помощником Олега Браташа в «Ладе».

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