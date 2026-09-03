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Царьград

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Жителей Подмосковья оштрафовали на 3 миллиона за выгул собак без намордников

Жителей Подмосковья оштрафовали на 3 миллиона за выгул собак без намордников

Поводки, чипы и миллионные штрафы: в Подмосковье взялись за владельцев собак.В Подмосковье с начала года вынесли более 1300 постановлений в отношении владельцев домашних животных.

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