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Полицейские задержали избивавшего случайных россиян подростка

Полицейские задержали избивавшего случайных россиян подростка

В Мурманске полицейские задержали избивавшего случайных прохожих подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

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Комментарии
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Александр Корякин
&quot;Возможное наказание&quot; за избиение?
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19 час.
Михаил Мамонов
«Сначала ему разбили лицо неравнодушные мурманчане, а на следующий день его задержал Мурманский ОМОН, да так, что спортик, избивающий детей и стариков от страха нассал в штаны - сообщает местный паблик Мурманска
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19 час.

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