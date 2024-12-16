В Мурманске полицейские задержали избивавшего случайных прохожих подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.
Полицейские задержали избивавшего случайных россиян подростка
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Александр Корякин
"Возможное наказание" за избиение?
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19 час.
Михаил Мамонов
«Сначала ему разбили лицо неравнодушные мурманчане, а на следующий день его задержал Мурманский ОМОН, да так, что спортик, избивающий детей и стариков от страха нассал в штаны - сообщает местный паблик Мурманска
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19 час.
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