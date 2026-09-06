ProLogium запустила массовое производство твёрдотельных литий-керамических аккумуляторов Gen 3.5

Испытания UL Solutions по китайскому стандарту GB/T 43568-2026 подтвердили высокую надёжность батареи: после 6 часов выдержки в вакууме при температуре 120 °C ячейка потеряла менее 0,05% массы при допустимом пороге 0,5%.
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