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Регионы России

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ProLogium запустила массовое производство твёрдотельных литий-керамических аккумуляторов Gen 3.5

ProLogium запустила массовое производство твёрдотельных литий-керамических аккумуляторов Gen 3.5

Испытания UL Solutions по китайскому стандарту GB/T 43568-2026 подтвердили высокую надёжность батареи: после 6 часов выдержки в вакууме при температуре 120 °C ячейка потеряла менее 0,05% массы при допустимом пороге 0,5%.

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