Вильфанд: в Москве и области 11 октября будет бабье лето

Жителям Москвы и Подмосковья пообещали приход бабьего лета в пятницу и субботу. Воздух прогреется до +16 градусов после периода прохладной погоды, рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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