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Военно-морские силы США нанесли серию ударов по пяти иранским нефтяным танкерам

Военно-морские силы США нанесли серию ударов по пяти иранским нефтяным танкерам, заявили в Пентагоне Целями стали суда, принадлежащие КСИР: четыре из них — M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 и M/T Riesco — были потоплены в водах Оманского залива.

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