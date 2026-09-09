Военно-морские силы США нанесли серию ударов по пяти иранским нефтяным танкерам, заявили в Пентагоне Целями стали суда, принадлежащие КСИР: четыре из них — M/T Kaviz, M/T Charminar, M/T Horizon 1 и M/T Riesco — были потоплены в водах Оманского залива.
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