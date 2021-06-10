Палестина вновь забурлила: операция израильского спецназа обернулась тремя погибшими

Трое палестинцев были убиты ранним утром в четверг израильским спецназом, выполнявшим операцию в северном районе Западного берега реки Иордан, передаëт сегодня, 10 июня, агентство France-Presse со ссылкой на местные источники в службах безопасности.
Трое палестинцев были убиты ранним утром в четверг израильским спецназом, выполнявшим операцию в северном районе Западного берега реки Иордан, передаëт сегодня, 10 июня, агентство France-Presse со ссылкой на местные источники в службах безопасности.
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