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Швентек выиграла «Ролан Гаррос», «ПСЖ» хочет Моуринью, капитаны «Барсы» против сокращения зарплат, Роналду – лучший игрок сезона в «МЮ», и другие новости

Швентек выиграла «Ролан Гаррос», «ПСЖ» хочет Моуринью, капитаны «Барсы» против сокращения зарплат, Роналду – лучший игрок сезона в «МЮ», и другие новости

1. Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла Кори Гауфф (6:1, 6:3) в финале «Ролан Гаррос». Швентек выиграла второй турнир «Большого шлема», у нее 35 побед подряд.

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