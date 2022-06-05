Швентек выиграла «Ролан Гаррос», «ПСЖ» хочет Моуринью, капитаны «Барсы» против сокращения зарплат, Роналду – лучший игрок сезона в «МЮ», и другие новости

1. Первая ракетка мира Ига Швентек обыграла Кори Гауфф (6:1, 6:3) в финале «Ролан Гаррос». Швентек выиграла второй турнир «Большого шлема», у нее 35 побед подряд.
Популярные статьи
- «Челси» продан, Медведев вылетел с «Ролан Гаррос», волейбольный тренер отстранен на 2 года, прощание Левандовского, Okko хочет КХЛ и другие новости
- «Спартак» выиграл Кубок России, Шварц уходит из «Динамо», а Бакаев – из «Спартака», Финляндия победила на ЧМ по хоккею, Надаль против Джоковича на «Ролан Гаррос», «Бостон» против «Голден Стэйт» в финале НБА и другие новости
- Трофей Месси с Аргентиной, Украина в финале стыков, Рублев вылетел с «Ролан Гаррос» на тай-брейке, Бакаев ушел из «Спартака», Погба из «МЮ» и другие новости утра
Свежие комментарии