Швентек выиграла «Ролан Гаррос», «ПСЖ» хочет Моуринью, капитаны «Барсы» против сокращения зарплат, Роналду – лучший игрок сезона в «МЮ», и другие новости

«Спартак» выиграл Кубок России, Шварц уходит из «Динамо», а Бакаев – из «Спартака», Финляндия победила на ЧМ по хоккею, Надаль против Джоковича на «Ролан Гаррос», «Бостон» против «Голден Стэйт» в финале НБА и другие новости