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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усик и Фьюри подерутся за титул абсолютного чемпиона мира 17 февраля (ESPN)

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 17 февраля 2024 года.

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