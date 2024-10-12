Генерал Анджейчак: Польша при конфликте с РФ сразу ударит по Петербургу

Аххахахаха 👍 была Польша и нет Польши....

Жалко Варшаву, столько бабла в неё грохнули, еще в эпоху СССР. 😟

MS

Mikhail Stepanov

Пшек поганый совсем охренел?! А ничего, что Польша просто перестанет существовать полностью и наконец-то это поганое недогосударство исчезнет с лица земли!