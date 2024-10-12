Польша в случае конфликта с Россией «в первую минуту» нанесет удар по Санкт-Петербургу. Об этом заявил генерал Войска Польского Раймунд Анджейчак, занимавший пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики до 2023 года.
Генерал Анджейчак: Польша при конфликте с РФ сразу ударит по Петербургу
Комментарии
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ВК
Владимир Колесников
Аххахахаха 👍 была Польша и нет Польши....
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18 час.
Роман Романов
Жалко Варшаву, столько бабла в неё грохнули, еще в эпоху СССР. 😟
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15 час.
MS
Mikhail Stepanov
Пшек поганый совсем охренел?! А ничего, что Польша просто перестанет существовать полностью и наконец-то это поганое недогосударство исчезнет с лица земли!
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12 час.
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