Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 161 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Да КХ не смотрится Президентом США. Видно, что она рисуется рубахой - девой. Её победа на выборах была бы Казус-Белл ...NYP: Харрис раскр...
  • Модест
    Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода должен вспомнить, что сделали таджики с русскими в Тад...Умед Бобозода: Сл...
  • татьяна неструева
    мы то понимаем  .что это будет победа запада  . а вот  что думает президент  . а  я знаю  что он сделает  и что скажетКараганов заявил,...

Генерал Анджейчак: Польша при конфликте с РФ сразу ударит по Петербургу

Генерал Анджейчак: Польша при конфликте с РФ сразу ударит по Петербургу

Польша в случае конфликта с Россией «в первую минуту» нанесет удар по Санкт-Петербургу. Об этом заявил генерал Войска Польского Раймунд Анджейчак, занимавший пост начальника Генерального штаба Вооруженных сил республики до 2023 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Владимир Колесников
Аххахахаха 👍 была Польша и нет Польши....
Ответить
18 час.
Роман Романов
Жалко Варшаву, столько бабла в неё грохнули, еще в эпоху  СССР. 😟
Ответить
15 час.
MS
Mikhail Stepanov
Пшек поганый совсем охренел?! А ничего, что Польша просто перестанет существовать полностью и наконец-то это поганое недогосударство исчезнет с лица земли!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх